Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 29 Temmuz Çarşamba yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 29 Temmuz Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 29 Temmuz Çarşamba Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 29 Temmuz Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 29 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
20:00 Yerli Sinema (GÖRÜMCE)
00:30 Kaçak Gelinler