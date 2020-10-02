Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 3 Ekim Cumartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 3 Ekim Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 3 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Yerli dizi/sinema

16.15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

02:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema