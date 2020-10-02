Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi yayın akışı
Star TV yayın akışı ve 3 Ekim Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte3 Ekim Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 3 Ekim Cumartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 3 Ekim Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 3 Ekim Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Yerli dizi/sinema
16.15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde
02:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema