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  3. Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi yayın akışı

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi yayın akışı

Star TV yayın akışı ve 3 Ekim Cumartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte3 Ekim Cumartesi Star TV yayın akışı...

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 3 Ekim Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 3 Ekim Cumartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 3 Ekim Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 3 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Yerli dizi/sinema

16.15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

02:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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