Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 30 Eylül Çarşamba yayın akışı
Star TV yayın akışı ve 30 Eylül Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 30 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 30 Eylül Çarşamba günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star TV yayın akışını araştırdık. İşte 30 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 30 Eylül 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2
00:45 İyi Günde Kötü Günde
Düğün Dernek 2: Sünnet
Düğünden sonra biraraya gelen ekip bu sefer de bir sünnet düğününde maceradan maceraya atılıyor.
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever.
Türü: Komedi
Yapım Yılı: 2015 / Türkiye
Konusu;
İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.
Yayın Günü: 30 Eylül Çarşamba
Yayın Saati: 20.00