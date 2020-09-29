Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 30 Eylül Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 30 Eylül Çarşamba günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star TV yayın akışını araştırdık. İşte 30 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 30 Eylül 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2

00:45 İyi Günde Kötü Günde

Düğün Dernek 2: Sünnet

Düğünden sonra biraraya gelen ekip bu sefer de bir sünnet düğününde maceradan maceraya atılıyor.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever.

Türü: Komedi

Yapım Yılı: 2015 / Türkiye

Konusu;

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

Yayın Günü: 30 Eylül Çarşamba

Yayın Saati: 20.00