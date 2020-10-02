Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 4 Ekim Pazar yayın akışı
Star TV yayın akışı ve 4 Ekim Pazar günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 4 Ekim Pazar Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 4 Ekim Pazar günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 4 Ekim Pazar Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 4 Ekim Pazar Yayın Akışı
07:00 Medcezir Yerli Dizi / Tekrar
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
15:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
18:45 Ana Haber
20:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
02:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
04:00 TÜRK MÜZİĞİ