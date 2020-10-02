Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 4 Ekim Pazar yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 4 Ekim Pazar günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 4 Ekim Pazar Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 4 Ekim Pazar Yayın Akışı

07:00 Medcezir Yerli Dizi / Tekrar

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

15:30 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

18:45 Ana Haber

20:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

02:00 YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

04:00 TÜRK MÜZİĞİ