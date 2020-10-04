Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 5 Ekim Pazartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 5 Ekim Pazartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 5 Ekim Pazartesi TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 5 Ekim Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı