Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 6 Ekim Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 6 Ekim Salı günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 6 Ekim Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 6 Ekim Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara