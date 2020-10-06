Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 6 Ekim Salı yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 6 Ekim Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 6 Ekim Salı Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 6 Ekim Salı günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 6 Ekim Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 6 Ekim Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara