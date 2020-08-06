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Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 7 Ağustos Cuma yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 7 Ağustos Cuma günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte Ağustos Cuma Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 7 Ağustos Cuma yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte7 Ağustos Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 7 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Deli Deli Küpeli

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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