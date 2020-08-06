Star Tv yayın akışı Salı |Star Tv bugün ne var? 7 Ağustos Cuma yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte7 Ağustos Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 7 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Deli Deli Küpeli