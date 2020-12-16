Star TV Yayın Akışı |Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

25 Ocak 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Sefirin Kızı" dizisinin tekrarı yer alacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 25 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

SEFİRİN KIZI SON BÖMLÜMDE NELER YAŞANDI?

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare’nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

Güven’in artan baskısıyla Gediz ve Nare’nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare’nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar’ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır.

Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur. Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar’ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

STAR TV 26 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema