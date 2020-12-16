Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Sefirin Kızı" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...
15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle saat 20.00'da seyirci karşısında olacak. İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...
STAR TV 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı