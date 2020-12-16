Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle saat 20.00'da seyirci karşısında olacak. İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı