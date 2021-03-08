Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise fenomen dizi "Sefirin Kızı" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı