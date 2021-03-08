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Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Sefirin Kızı" seyirci karşısında olacak. İşte 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında  ise fenomen dizi "Sefirin Kızı" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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