Star TV Yayın Akışı |Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?

29 Ocak 2021 Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise yeni dizi "Seni Çok Bekledim" ilk bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte 29 Ocak 2021 Cuma yayın akışı...

STAR TV 29 OCAK 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

STAR TV 30 OCAK 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

İBO SHOW'DA BU HAFTA KİMLER VAR?

30 Ocak Cumartesi İbo Show'un bu haftaki konukları, Nostaljinin kraliçesi Muazzez Ersoy sesiyle kulakların pasını silerken, Ali Sunal ise esprileriyle izleyiciyi kırıp geçirecek. Öte yandan programa Bülent Serttaş, Doğa Rutkay damgasını vururken, Didem ise dansıyla ekran başındakileri mest edecek...