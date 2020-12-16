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Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Seni Çok Bekledim" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Seni Çok Bekledim" yeni  bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 19 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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