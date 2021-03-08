Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Seni Çok Bekledim" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

STAR TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim