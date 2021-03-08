Star TV Yayın Akışı| Sevilen aksiyon filmi Adalet Birliği Star'da

STAR TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise yabancı aksiyon/ macera filmi "Adalet Birliği" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

STAR TV 10 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim

18.40 Star Haber

20:00 Adalet Birliği