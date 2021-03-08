Star TV Yayın Akışı| Sevilen aksiyon filmi Adalet Birliği Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen yabancı sinema filmi "Adalet Birliği" seyirci karşısında olacak. İşte 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
STAR TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise yabancı aksiyon/ macera filmi "Adalet Birliği" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
STAR TV 10 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Seni Çok Bekledim
18.40 Star Haber
20:00 Adalet Birliği