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Star TV Yayın Akışı| Sol Yanım final bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Sol Yanım" final bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Sol Yanım final bölümüyle Star'da

17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Sol Yanım" final bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Sol Yanım final bölümüyle Star'da

STAR TV 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sol Yanım

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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