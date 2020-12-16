Star TV Yayın Akışı| Sol Yanım final bölümüyle Star'da

17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Sol Yanım" final bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

STAR TV 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sol Yanım