Star TV Yayın Akışı | Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?

7 Ocak 2021 Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam ise sevilen dizi "Sol Yanım" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte 7 Ocak 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

STAR TV 7 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sol Yanım

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Serra’nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır.

Barbar, Serra’nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi’nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi’nde de işler karışır. Asena, İhsan’ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.