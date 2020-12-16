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Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Bayi Toplantısı Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema "Bayi Toplantısı" seyirci karşısında olacak. İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Bayi Toplantısı Star'da

24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında  ise yerli sinema  "Bayi Toplantısı" filmi izleyici karşısında olacak.. İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Bayi Toplantısı Star'da

STAR TV 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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