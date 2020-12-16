Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Bayi Toplantısı Star'da

24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında ise yerli sinema "Bayi Toplantısı" filmi izleyici karşısında olacak.. İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

STAR TV 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı