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  3. Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema G.O.R.A Star'da

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema G.O.R.A Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 23 Şubat 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema "G.O.R.A" seyirci karşısında olacak. İşte 23 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema G.O.R.A Star'da

23 Şubat 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alacak. Akşam kuşağında  ise yerli sinema  "G.O.R.A" yeni  bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte 23 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema G.O.R.A Star'da

STAR TV 23 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 G.O.R.A

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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