Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'da

16 Şubat 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise yerli sinema filmi "Hokkabaz" seyirci karşısında olacak. İşte 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

STAR TV 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema