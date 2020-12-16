Amele-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu Nedir?Amele - demiryolu inşaatı ve bakımı Meslek Kodu Nedir?Ambarcı (Tersane) Meslek Kodu Nedir?Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'daAmbarcı (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?Ambarcı (Otomotiv) Meslek Kodu Nedir?Ambar ve Antrepo Şefi Meslek Kodu Nedir?Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi) Meslek Kodu Nedir?Alyans İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'da

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi "Hokkabaz" seyirci karşısında olacak. İşte 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'da

16 Şubat 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise yerli sinema filmi "Hokkabaz" seyirci karşısında olacak. İşte 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı| Yerli sinema Hokkabaz Star'da

STAR TV 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT