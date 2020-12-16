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Star TV Yayın Akışı |Yerli Sinema "Sen Kimsin"

Ekranların sevilen kanalı Star TV 9 Şubat 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi "Sen Kimsin" seyirci karşısında olacak. İşte 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı |Yerli Sinema "Sen Kimsin"

9 Şubat 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise yerli sinema filmi "Sen Kimsin" seyirci karşısında olacak. İşte 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı |Yerli Sinema Sen Kimsin

STAR TV 9 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sen Kimsin?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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