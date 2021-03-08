Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

STAR TV 18 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Akrep