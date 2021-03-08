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Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Akrep" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 18 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Akrep

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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