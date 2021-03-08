Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Sefirin Kızı" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 15 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı