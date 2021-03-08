Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Sefirin Kızı" yeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
STAR TV 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Sefirin Kızı" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
STAR TV 15 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı