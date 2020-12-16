Star TV Yayın Akışı|Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Seni Çok Bekledim" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...
12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" yeni bölümüyle saat 20.00'da seyirci karşısında olacak. İşte 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...
STAR TV 12 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZET
Kadir’in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz’i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.
Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir’i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir’den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan’la evlenemez ama Kadir’den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.
SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | 12 ŞUBAT 2021