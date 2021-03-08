Star TV Yayın Akışı|Yerli sinema filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
STAR TV 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" adlı yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
STAR TV 17 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı