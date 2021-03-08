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Star TV Yayın Akışı|Yerli sinema filmi Sen Kimsin Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 16 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Sen Kimsin" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte 16 Mart 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı|Yerli sinema filmi Sen Kimsin Star'da

STAR TV 16 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak.  Akşam kuşağında ise "Sen Kimsin" adlı yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 16 Mart 2021 Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı|Yerli sinema filmi Sen Kimsin Star'da

STAR TV 16 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Sen Kimsin?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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