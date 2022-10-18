En çok tercih edilen kahve yerlerinden birisi olan Starbucks'a bayilik verilip verilmediğini ve alınan bayilik ile franchise ücretinin ne kadar olduğunu merak edenler araştırma yapıyorlar. Starbucks bayilik veriyor mu? Starbucks franchise ücreti 2022 ne kadar? sorularının en güncel cevabını merak edenler için işte yanıtlar...

STARBUCKS BAYİLİK VERİYOR MU?

Starbucks'ın şu an için herhangi bir yere bayilik vermiyor, açılan her iş yerini bünyesi ve planları doğrultusunda işletmektedir.

STARBUCKS FRANCHİSE BEDELİ 2022?

Şehir, lokasyon ve açılacak olan mağazanın büyüklüğün ödenecek olan ücreti belirleyen en temek unsurlardan. Frachise bedeli tam net olmamakla birlikte 500.000 - 600.000 dolar şeklinde değişebiliyor. Daha net bir bilgi için Starbucks'ın Türkiye'de faaliyet gösteren kurumu Shaya Grubu ile iletişime geçilebilir.

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STARBUCKS KİME AİT?

Starbucks’ın Türkiye temsilcisi Shaya Grup’tur. Şubelerden ve şubelerin açılmasından Shaya grup sorumludur.

STARBUCKS BAYİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Girişimci bir ruha sahip olmak.

Başarılı bir özgeçmişe sahip olmak.

İnsan yönetiminde iyi olmak.

Müşteri ilişkilerinde, memnuniyetinde dikkatli olmak.

Müşteri memnuniyetini gözetmek.

Starbucks markasına hâkim olmak, markayı sahiplenmek.