Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...

Kahve dendiği zaman ilk akıllara Starbucks gelmektedir. Gençlerin sosyal medya paylaşımlarında medeniyet göstergesi olarak gördüğü Starbucks, ürün fiyatlarına 2022 yılı içinde birçok kez zam yaptı. Bu nedenle yeni fiyatları merak edenler internet arama motorlarında güncel fiyat listesini araştırmaya koyuldu. Merak edenler için Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 ve kahve ve içecek fiyatları haberimizde. Peki Starbucks internet ücretli mi?

STARBUCKS GÜNCEL FİYATLAR LİSTESİ 2022 | İŞTE KAHVE VE İÇECEK FİYATLARI...

Starbucks'ın güncel fiyatları 2022 Ekim ayında yeniden değişti.

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Küçük boy filtre kahve: 20,00 TL

Orta boy filtre kahve: 22,00 TL

Americano: 26,00 TL

Latte: 29,00 TL

Caramel Frappuccino: 39,00 TL

Java Chip Frappuccino: 39,00 TL

White Chocolate Mocha: 40,00 TL

Coll Lime: 37,00 TL

Tall (küçük) Cold Brew fiyatı: 24,50 TL

Grande (orta) Cold Brew fiyatı: 27,50 TL

Venti (büyük) Cold Brew fiyatı: 32,00 TL

Tall (küçük) Cold Brew Latte fiyatı: 26,00 TL

Grande (orta) Cold Brew Latte fiyatı: 29,00 TL

Venti (büyük) Cold Brew Latte fiyatı: 33,00 TL

Tall (küçük) Doubleshot Iced Shaken Espresso fiyatı: 26,50 TL

Grande (orta) Doubleshot Iced Shaken Espresso fiyatı: 31,00 TL

Venti (büyük) Doubleshot Iced Shaken Espresso fiyatı: 35,00 TL

Tall (küçük) Iced Cappuccino fiyatı: 26,50 TL

Grande (orta) Iced Cappuccino fiyatı: 31,00 TL

Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 35,00 TL

Starbucks Caramel Frappuccino küçük boy fiyatı: 33,50 TL

Starbucks Caramel Frappuccino orta boy fiyatı: 38,00 TL

Starbucks Caramel Frappuccino büyük boy fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Coffee Frappuccino küçük boy fiyatı: 32,50 TL

Starbucks Coffee Frappuccino orta boy fiyatı: 37,00 TL

Starbucks Coffee Frappuccino büyük boy fiyatı: 40,00 TL

Starbucks Chocolate Cream Frappuccino küçük boy fiyatı: 33,50 TL

Starbucks Chocolate Cream Frappuccino orta boy fiyatı: 38,00 TL

Starbucks CaraChocolate Cream mel Frappuccino büyük boy fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino küçük boy fiyatı: 33,50 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino Frappuccino orta boy fiyatı: 38,00 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino Frappuccino büyük boy fiyatı: 41,00 TL

STARBUCKS İNTERNET ÜCRETLİ Mİ?

Starbucks mağazalarında müşterilere sunulan internet ücretsizdir. Şirket internet hizmet iiçin Türk Telekom ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser bu konuda, "Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kahve severlerin önemli adreslerinden biri olan Starbucks mağazalarının tüm misafirlerine, kullandıkları operatör bağımsız olarak, ücretsiz WiFi internet hizmeti sunuyoruz." dedi.

Not: Fiyat listesi karekod internet sitesinden alınmıştır.