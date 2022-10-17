Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...

Türkiye ve dünyada çokça tercih edilen Amerikalı kahve dükkânları zinciri Starbucks, içecek fiyatlarına yeniden zam yaptı. Bu kapsamda Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 ve kahve ve içecek fiyatları haberimizde.... Merak edenler için Starbucks internet ücretli mi? sorusunun cevabı burada...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...

Kahve dendiği zaman ilk akıllara Starbucks gelmektedir. Gençlerin sosyal medya paylaşımlarında medeniyet göstergesi olarak gördüğü Starbucks, ürün fiyatlarına 2022 yılı içinde birçok kez zam yaptı. Bu nedenle yeni fiyatları merak edenler internet arama motorlarında güncel fiyat listesini araştırmaya koyuldu. Merak edenler için Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 ve kahve ve içecek fiyatları haberimizde. Peki Starbucks internet ücretli mi?

Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...

STARBUCKS GÜNCEL FİYATLAR LİSTESİ 2022 | İŞTE KAHVE VE İÇECEK FİYATLARI...

Starbucks'ın güncel fiyatları 2022 Ekim ayında yeniden değişti.

Küçük boy filtre kahve: 20,00 TL
Orta boy filtre kahve: 22,00 TL
Americano: 26,00 TL
Latte: 29,00 TL
Caramel Frappuccino: 39,00 TL
Java Chip Frappuccino: 39,00 TL
White Chocolate Mocha: 40,00 TL
Coll Lime: 37,00 TL
Tall (küçük) Cold Brew fiyatı: 24,50 TL
Grande (orta) Cold Brew fiyatı: 27,50 TL
Venti (büyük) Cold Brew fiyatı: 32,00 TL
Tall (küçük) Cold Brew Latte fiyatı: 26,00 TL
Grande (orta) Cold Brew Latte fiyatı: 29,00 TL
Venti (büyük) Cold Brew Latte fiyatı: 33,00 TL

Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...

Tall (küçük) Doubleshot Iced Shaken Espresso fiyatı: 26,50 TL
Grande (orta) Doubleshot Iced Shaken Espresso fiyatı: 31,00 TL
Venti (büyük) Doubleshot Iced Shaken Espresso fiyatı: 35,00 TL
Tall (küçük) Iced Cappuccino fiyatı: 26,50 TL
Grande (orta) Iced Cappuccino fiyatı: 31,00 TL
Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 35,00 TL

Starbucks Caramel Frappuccino küçük boy fiyatı: 33,50 TL
Starbucks Caramel Frappuccino orta boy fiyatı: 38,00 TL
Starbucks Caramel Frappuccino büyük boy fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Coffee Frappuccino küçük boy fiyatı: 32,50 TL
Starbucks Coffee Frappuccino orta boy fiyatı: 37,00 TL
Starbucks Coffee Frappuccino büyük boy fiyatı: 40,00 TL

Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...

Starbucks Chocolate Cream Frappuccino küçük boy fiyatı: 33,50 TL
Starbucks Chocolate Cream Frappuccino orta boy fiyatı: 38,00 TL
Starbucks CaraChocolate Cream mel Frappuccino büyük boy fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino küçük boy fiyatı: 33,50 TL
Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino Frappuccino orta boy fiyatı: 38,00 TL
Starbucks Strawberries & Cream Frappuccino Frappuccino büyük boy fiyatı: 41,00 TL

STARBUCKS İNTERNET ÜCRETLİ Mİ?

Starbucks mağazalarında müşterilere sunulan internet ücretsizdir. Şirket internet hizmet iiçin Türk Telekom ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser bu konuda, "Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kahve severlerin önemli adreslerinden biri olan Starbucks mağazalarının tüm misafirlerine, kullandıkları operatör bağımsız olarak, ücretsiz WiFi internet hizmeti sunuyoruz." dedi.

Not: Fiyat listesi karekod internet sitesinden alınmıştır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kripto para yatırımcısı tetikte: Bitcoin, beklenen yükselişi yapacak mı? İşte çok konuşulacak o tahmin...
Kripto para yatırımcısı tetikte: Bitcoin, beklenen yükselişi yapacak mı? İşte çok konuşulacak o tahmin...
Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! C segment araçları işaret etti
Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! C segment araçları işaret etti
Son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Döviz yatırımcıları buraya! Dolar kritik seviyede! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
Döviz yatırımcıları buraya! Dolar kritik seviyede! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
Son Haberler
Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?
Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?
Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...
Starbucks güncel fiyatlar listesi 2022 | Starbucks internet ücretli mi? İşte kahve ve içecek fiyatları...
XML bayiligi nedir? XML bayilik veren ayakkabı firmaları neler? İşte XML veren firmalar listesi
XML bayiligi nedir? XML bayilik veren ayakkabı firmaları neler? İşte XML veren firmalar listesi
CİMER açılımı nedir, ne demek? CİMER asılsız ihbar cezası var mı?
CİMER açılımı nedir, ne demek? CİMER asılsız ihbar cezası var mı?
Altın fiyatlarında hareketlilik! Yatırım yapanlar merakta! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında hareketlilik! Yatırım yapanlar merakta! İşte güncel altın fiyatları...
Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi
Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
17 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, sakin kalmakta fayda var, Balık, yalnızca kendi hayatına bak!
17 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, sakin kalmakta fayda var, Balık, yalnızca kendi hayatına bak!
Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı
Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Bitcoin'deki düşüş yatırımcıları perişan etti! Satışlar başladı, piyasaya girmeyi düşünen tedirgin! İşte kripto paralardaki son durum
Bitcoin'deki düşüş yatırımcıları perişan etti! Satışlar başladı, piyasaya girmeyi düşünen tedirgin! İşte kripto paralardaki son durum
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...