Starbucks severlere kötü haber! Bir devir kapanıyor

Starbucks severleri şirketin yaptığı açıklamayla hüzne uğradı. Amerikalı kahve zinciri Starbucks, bir çok müşterisi tarafından sevilen karton ve plastik bardaklarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlandığını açıkladı.

TEK KULLANIMLIKLAR ÇEVREYİ KİRLETİYOR

Karton bardaklardaki beyaz üzerine Starbucks logosunun yerleştirildiği veya tatillere özel temalara yer verilen bardaklar ve soğuk içecekler için şeffaf plastik bardaklar pek çok müşteri tarafından beğenilse de şirket bu bardakların çevreyi kirlettiğinin farkında. Bu nedenle Starbucks, tek kullanımlık bardaklar yerine kullanabileceği yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

CNN'e konu hakkında açıklama yapan Starbucks Sürdürülebilirlik Başkanı Michael Kobori, “Kupamız her yerde ve bunu seviyoruz. Ama aynı bardaklar tek kullanımlık ve atıldıklarında çöplüklere, sokaklara ve sularda çöp olarak kalıyor. Bazıları geri dönüştürebilir, ancak geri dönüşümlerin de sonu çöplük oluyor. Tek kullanımlık bardağı ortadan kaldırmak tek seçenek” dedi.

ALTERNATİF ÜRÜNLERİN KULLANILMASI AMAÇLANIYOR

Test aşamasında olduğu söylenen bu yeni uygulamayla, Starbucks, 2025 yılına kadar her müşterinin bir seramik ya da yeniden kullanılabilir kupa ödünç alarak kahve siparişlerinde kullanabilmesini amaçlıyor. Buna göre müşteriler, kahveleri karton bardak yerine ödünç aldıkları Starbucks bardaklarında içebilecek.

İSTEYEN MÜŞTERİLER PLASTİK KULLANABİLECEK

Müşterilerin bardağı geri getirmemesi gibi durumlarla karşılaşmamak için de şirket, bu bardaklardan isteyen müşterilerden belirli bir miktar depozito alacak. Müşteriler bardakları iade ettiğinde de bu depozito geri ödenecek. Pandemi döneminde Starbucks, müşterilerin kendi kupalarını getirmesini yasaklamıştı. Çıkan bazı haberlere göre şirket, önceden veya arabaya sipariş verse bile müşterilerin kahvelerini kendi fincanlarında almalarına olanak sağlamayı planlıyor. Şirketin bu yeniliği gelecek yılın sonuna kadar ABD ve Kanada’daki Starbucks mağazalarında kullanıma sunacağı söyleniyor.

Karton bardak kullanımını aşamalı olarak sona erdirmek için, bu uygulamalar hayata geçtiğinde bile isteyen müşteriler yine karton ve plastik bardaklarda içeceğini alabilecek. Şirket, bu bardakların kullanımına aşamalı olarak son vermeyi planlıyor.

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