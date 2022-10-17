Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

Kahveseverlerin hiç çıkmadığı bir dünya markası olan Starbuck'ta, sıcak ve soğuk kahve çeşitlerinin yanı sıra, tutacak adının da ne olduğu merak konusu oldu. Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir? soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

Starbucks'a hiç gitmeyenler ama merak edenler, sıcak ve soğuk kahve isimlerini araştırıyor. Starbucks'ta tutacağa verilen isim de gündem olmuş, sosyal medyada birbirinden farklı paylaşımların yapılmasına neden olmuştu. Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer vererek cevapladık. İşte haberin detayları...

Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

STARBUCKS SOĞUK - SICAK KAHVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Dünya markası haline gelen ve kahve tiryakileri tarafından tercih edilen Starbucks'ta soğuk ve sıcak kahve çeşitlerini araştırıp haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

STARBUCKS SOĞUK KAHVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İlk soğuk kahve Iced Cappuccino' dur. Cappuccino üstüne buz konularak elde edilir. İkincisi Caffé Mocha' dır. Süt, espresso ve kakao karıştırılarak blenderdan geçirilir ve böylece kahve hazır olur. Son olarak Frappuccino gelir. Frappe ve klasik Cappuccino' nun buz ile karıştırılması sonucu hazırlanır.

Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

STARBUCKS SICAK KAHVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sıcak kahve çeşitlerinin başında espresso gelir. Bu kahve çok ince biçimde öğütülmüş 10 gram kahveden elde edilir. 9 bar basınç ile 90C sıcaklıkta, 30 ml suyun geçirilmesi ile demlenen kahveye espresso adı verilir. Yoğun ve aromatik bir lezzete sahiptir.

Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

Caffé Latte bir yada iki shot espresso üzerine sıcak süt konularak oluşturulur. Bir diğer sıcak kahve cappuccinodur. Bunların ardından Latte Macchiato ve Caffé Americano gelir. Son olarak Flat White ve Chai Tea Latte eklenebilir.

Starbucks soğuk - sıcak kahve çeşitleri nelerdir? Starbucks tutacak adı nedir?

STARBUCKS TUTACAK ADI NEDİR?

Starbucks'a devamlı olarak gidenlerin bile bilmediği, gitmeyenlerin ise 'Tutacak', 'Bardak tutucu', gibi adlandırdığı, sıcak kahve bardaklarını tutarken elinizin yanmaması için bardağın üzerinde yer alan tutacağa "Sleeve" adı veriliyor.

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