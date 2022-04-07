Çalışanların ve öğrencilerin bir numaralı mekanı, kahve kokularının sokaklara yayıldığı Starbucks kahve zincirlerinin fiyatlarında Ocak ayından sonra yeniden değişikliğe gidildi. Zam yaparak fiyat yükselten ünlü marka, sevenlerini bir hayli üzdü. Kahve sevdasından vazgeçemeyenlere ise "Starbucks zamlı kahve fiyatları Nisan 2022 | Starbucks yeni kahve fiyatları 2022" konu başlıklarını aratmaya başladı. İşte detaylar...

STARBUCK ZAMLI KAHVE FİYATLARI OCAK 2022 | STARBUCKS YENİ KAHVE FİYATLARI 2022

Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı.

Cool Lime (Küçük): 30 TL

Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

STARBUCKS OCAK AYI ZAMLI FİYATLAR

17,50 TL olan White Chocolate Mocha- Tall boyutu 29,00 TL'ye yükseldi.

15,50 TL olan Blonde Latte- Tall boyutu 25,25 TL'ye yükseldi.

14,25 TL olan Caffe Latte- Tall boyutu 21,25 TL'ye yükseldi.

14,25 TL olan Latte Macchiato- Tall boyutu 21,25 TL'ye yükseldi.

18,00 TL olan Caramel Macchiato- Tall boyutu 26,50 TL'ye yükseldi.

13,75 TL olan Coffee Americano- Tall boyutu 20,50 TL'ye yükseldi.

10,75 TL olan Filtre Kahve- Tall boyutu 17,00 TL'ye yükseldi.

10,00 TL olan Esspresso 17,00 TL'ye yükseldi.

17,00 TL olan Chai Tea Latte- Tall boyutu 25,75 TL'ye yükseldi.

STARBUCKS KAHVE ÇEŞİTLERİ

Caffè Latte: Espresso ve süt.

Cappuccino: Espresso ve köpürtülmüş sıcak süt.

Caramel Macchiato: Vanilya şurubu içeren süt, süt köpüğü ve espresso.

Caffè Mocha: Özel mocha sosu, süt, krema ve espresso.

White Chocolate Mocha: Beyaz çikolata sosu, espresso, süt ve krema.

Caffè Americano: Espressonun su ile açılmış versiyonu; daha yumuşak ve daha fazla espresso.

Espresso: En yoğun kahve, fincanı çok küçüktür.

Türk Kahvesi: Klasik Türk kahvesi.

Ristretto Bianco: Yoğun espresso ve süt.

Tea (Çay)

Chai Tea Latte: Siyah çay ve bitki özü karışımı içerir.

Chocolate (Sıcak Çikolata)

Classic Hot Chocolate (Klasik Sıcak Çikolata): Süt, özel mocha sosu, vanilya şurubu, krema.

Signature Hot Chocolate (Starbucks Özel Sıcak Çikolata): Özel toz karışımı, krema ve kakao tozu.

Frappuccino Blended Beverages (Karışık İçecekler)

Caramel: Kahve, süt, karamel şurubu, buz, özel kahveli karışımı, krema ve karamel.

Coffee: Kahve, süt, buz, özel kahveli karışım.

Mocha: Kahve, süt, mocha sosu, buz, özel kahveli karışım, krema.

Chocolate Cream (Kahve İçermez): Süt, mocha sosu, buz, özel krema bazlı karışım, krema, çikolata sosu.

Vanilla Cream (Kahve İçermez): Süt, vanilya şurubu, buz, özel krema bazlı karışım, krema.

Java Chip Cream (Kahve İçermez): Süt, mocha sos, kakao tanecikleri, buz, özel krema bazlı karışım, krema, çikolata sosu.

Strawberries & Cream (Kahve İçermez): Süt, çilek sosu, özel krema bazlı karışım, krema.

Mango Passion Fruit Meyve Bazlı (Kahve İçermez): Özel meyve (mango ve passion fruit) karışımı.

STARBUCKS KAHVE İSMİ OKUNUŞU