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  3. Starbucks'un pabucu dama atılacak! İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye açılıyor!

Starbucks'un pabucu dama atılacak! İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye açılıyor!

Boyner, İngiltere’nin kahve zinciri Costa Coffee’yi Türkiye’de hizmet vereceğini duyurdu.

Starbucks'un pabucu dama atılacak! İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye açılıyor!

Dünyaca ünlü kahve zinciri Costa, Türkiye’ye geliyor! Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Britanya’nın en büyük kahve zinciri Costa Coffee’yi Türkiye'ye getiren ise Boyner grubu olacak. Kasım ayı sonunda kahve zinciri ilk kez Boyner Cadde’de kahve severlerle buluşacak.

Starbucks'un pabucu dama atılacak! İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye açılıyor!

2022’de İstanbul’da, ilerleyen yıllarda ise diğer şehirlere yayılarak Türkiye'de de geniş kitlelere yayılacak olan kahve zincirinin, sektöründe aroması ve özel kahveleri ile kendine has bir hayran kitlesi yaratacağı ön görülüyor.

Starbucks'un pabucu dama atılacak! İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye açılıyor!

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