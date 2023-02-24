Stasa Bastic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stasa Bastic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stasa Bastic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stasa Bastic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stasa Bastic 24 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Staša Baštić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stasa Bastic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stasa Bastic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stasa Bastic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stasa Bastic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stasa Bastic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stasa Bastic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stasa Bastic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar BL

12 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Stasa Bastic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stasa Bastic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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