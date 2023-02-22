Stathis Chatzilabros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stathis Chatzilabros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stathis Chatzilabros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stathis Chatzilabros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stathis Chatzilabros 24 Haziran 1997 tarihinde Thiva şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στάθης Χατζηλάμπρος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stathis Chatzilabros Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stathis Chatzilabros'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stathis Chatzilabros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stathis Chatzilabros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stathis Chatzilabros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stathis Chatzilabros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında APO Levadiakos

31 Ocak 2017 yılında AO Thiva

30 Haziran 2017 yılında APO Levadiakos

28 Ekim 2017 yılında AO Thiva

30 Haziran 2018 yılında APO Levadiakos

28 Eylül 2020 yılında Agios Ierotheos

21 Temmuz 2021 yılında PAO Rouf

Stathis Chatzilabros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stathis Chatzilabros şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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