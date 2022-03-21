Statik Yapı Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Statik Yapı Teknik Ressamı görev tanımı nedir, Statik Yapı Teknik Ressamı ne iş yapar, Statik Yapı Teknik Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Statik Yapı Teknik Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Statik Yapı Teknik Ressamı Tanımı;

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Statik Yapı Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Statik Yapı Teknik Ressamı Maaşları

Statik Yapı Teknik Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Statik Yapı Teknik Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Statik Yapı Teknik Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.13

Meslek Adı :

Statik Yapı Teknik Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat teknolojisi alanında mimari projeleri hazır olan çizimlerin, betonarme ve statik projelerini el veya bilgisayarla çizen ve bu çizimlerin çıktıları doğrultusunda proje katlaması yaparak proje dosyası oluşturan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Statik Yapı Teknik Ressamı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlamak,

c) Proje çizim tekniğini belirlemek,

d) Mimari yapı ve uygulama projesi vb mesleki ve teknik çizimleri okumak,

e) Temel kalıp planı çizmek,

f) El ve bilgisayarla betonarme ve yapı statik projelerini çizmek,

g) Çizicilerden çıktı almak, h) Çizimleri kullanıma hazır hale getirmek, i) Yapı imalatında kullanılan malzemelerin hesaplamalarını yapmak,

j) Bina ve yerleşim rölevesi almak

, k) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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