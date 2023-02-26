Stav İsraeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stav İsraeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stav İsraeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stav İsraeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stav İsraeli 11 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da סתיו ישראלי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stav İsraeli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stav İsraeli'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stav İsraeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stav İsraeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stav İsraeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stav İsraeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında H. Ramat Gan

7 Ocak 2019 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2019 yılında H. Ramat Gan

18 Ağustos 2019 yılında AS Ashdod

31 Temmuz 2020 yılında H. Ramat Gan

31 Ağustos 2020 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2022 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Stav İsraeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stav İsraeli şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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