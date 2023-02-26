Stav Lemkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stav Lemkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stav Lemkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stav Lemkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stav Lemkin 2 Nisan 2003 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da סתיו למקין şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stav Lemkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Stav Lemkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Stav Lemkin'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stav Lemkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stav Lemkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stav Lemkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stav Lemkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Stav Lemkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stav Lemkin şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Stav Lemkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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