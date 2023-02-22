Stavros Tsoukalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Tsoukalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Tsoukalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Tsoukalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Tsoukalas 28 Mayıs 1988 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Τσουκαλάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Tsoukalas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empresario Sport yapmaktadır. Stavros Tsoukalas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stavros Tsoukalas'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stavros Tsoukalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Tsoukalas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stavros Tsoukalas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Tsoukalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında PAOK

20 Ağustos 2008 yılında Doxa Dramas

30 Haziran 2010 yılında PAOK

31 Ağustos 2010 yılında Nea Salamis

31 Aralık 2010 yılında PAOK

23 Ağustos 2012 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2016 yılında Asteras Tripoli

15 Ocak 2018 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında Kisvárda

1 Ocak 2021 yılında Nea Salamis

23 Ağustos 2021 yılında Niki Volou

Stavros Tsoukalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Tsoukalas şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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