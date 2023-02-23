Stavros Zarokostas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Zarokostas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Zarokostas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Zarokostas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Zarokostas 5 Kasım 1997 tarihinde Leonidio şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Ζαροκώστας şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Zarokostas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJC Recruitment Agency yapmaktadır. Stavros Zarokostas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stavros Zarokostas'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stavros Zarokostas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Zarokostas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stavros Zarokostas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Zarokostas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında RI Reds

1 Ağustos 2018 yılında RI Rams

1 Mayıs 2019 yılında RI Reds

1 Ağustos 2019 yılında RI Rams

13 Ocak 2020 yılında New York RB

1 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2020 yılında Charleston

31 Ocak 2022 yılında FC Haka

Stavros Zarokostas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Zarokostas şuan FC Haka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.