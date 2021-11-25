Steam Black Friday, kış indirimi başladı mı? Steam sonbahar indirimi 2021!

Steam PC kullanıcıları için her anlamda fırsatlar sunmaya devam ediyor. Doların büyük yükselme yaşadığı bu dönemlerde yerel fiyatlandırma uygulaması ile kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayan Steam bunların yanı sıra sık sık indirim kampanyalarına yer veriyor. Oyun severler Steam'in Black Friday, kış indirimi kampanyalarını bekliyorlar. Bu bağlamda, Steam Black Friday, kış indirimi başladı mı? İşte Steam sonbahar indirimi 2021! Detaylar haberimizde...

STEAM BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

Oyun meraklıları heyecan içerisinde Black Friday ve kış indirimini bekliyorlardı. Birçok marka bu dönem için kampanyalarına başlamış. Ancak Steam herhangi bir bildirimde bulunmamıştı. Nitekim Steam Black Friday ve kış indirimi başlığı altında bir indirim yayınlamadı. Ancak 24 Ağustos akşamında Steam tarafından 'Steam Sonbahar İndirimi'nin başladığı duyuruldu.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ 2021!

Steam kullanıcılarının merakla beklediği Black Friday ve kış indirimi'ni gerçekleştirmemişti. Ancak %80'lere varan indirim oranlarıyla 'Steam Sonbahar İndirimi'ni duyurarak kullanıcılarına müjdeli haberi verdi. İndirimi içerisinde küçük ve büyük birçok yapım yer alıyor. 24 Kasım tarihinde başlayan indirim 1 Aralık saat 21:00'e kadar devam edecek.

Steam'in çok cazip indirimlerinden bazıları:

Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL

Cyberpunk 2077 - 124,50 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 77,33 TL

Assassin's Creed® Odyssey - 67,25 TL

Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition - 187,85 TL

Disco Elysium - The Final Cut - 30,50 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order - 103,59 TL

Batman: Arkham Collection - 20,40 TL

OUTRIDERS - 95,37 TL

New World - 81,75 TL

EN ÇOK SATAN OYUNLARDA GERÇEKLEŞEN İNDİRİMLER