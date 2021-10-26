Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021 tarihleri belli oldu. Oyun meraklıları indirime girecek oyunları büyük merak içerisinde bekliyorlar. 'Steam Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman? Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021' konu başlıkları oyuncular tarafından aratılıyor. Haberimizde konuyla alakalı detaylı bilgilere yer veriyoruz.

Steam yıl içerisinde; Kış indirimleri, Yılbaşı indirimleri ve Cadılar Bayramı indirimleri gibi birçok indirim kampanyası düzenliyor. Cadılar Bayramı 2021 yılı indirimleri ise ilerleyen günlerde başlayacak.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı indirimi Steam'de her sene Ekim ayının son pazartesi günü başlayarak 5 gün sürüyor. Bu doğrultuda 2021 senesinde Steam Cadılar Bayramı İndirimi 28 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında olacak. Steam DB de etkinliklerin aynı tarihler arasında olacağını belirtti.

Geçtiğimiz sene Steam Cadılar Bayramı İndirimi 29 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasındaydı.

HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde genellikle cadılar bayramı konseptine uygun olarak korku oyunları büyük indirimde yer alıyor. Bundan dolayı özellikle korku, gerilim türü oyun meraklıları uygun fiyatlara oyun elde edebilecekler.

STEAM İNDİRİMLERİ 2021

Steam Kış İndirimi 2021: 22 Aralık - 5 Ocak 2021 (Gerçekleşti)

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2021: 10 Şubat - 14 Şubat (Gerçekleşti)

Steam Altın Hafta İndirimi 2021: 29 Nisan - 6 Mayıs (Gerçekleşti)

Steam Yaz İndirimi 2021: 24 Haziran - 8 Temmuz (Gerçekleşti)

Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021: 28 Ekim - 1 Kasım 2021 (Olacak)

Steam Sonbahar İndirimi 2021: 26 Kasım - 2 Aralık (Olacak)