Dünyanın dört bir yanından oyunseverleri bünyesinde buluşturan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarına kütüphanesinde yer veren Steam, her yıl Kasım ayında başlattığı Sonbahar İndirimlerini, bu yılda 25 Kasım'da kullanıcılarına sunacak. Oyuncular tarafından merakla beklenen indirimlerde, binlerce oyunun indirime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Steam Sonbahar İndirimleri ile alakalı en çok sorulan sorulara cevap verdiğimiz haberimizde, tüm detayları sunduk. Peki, Steam Sonbahar İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Sonbahar İndirimleri kaç gün sürecek? İşte detaylar...

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ 2020 SAAT KAÇTA?

Türkiye'de bu akşam başlayacak olan Steam Sonbahar İndirimleri ile alakalı arama motorlarında en çok sorulan sorulardan birisi, 'Steam Sonbahar İndirimleri 2020 saat kaçta?' sorusu oldu. Bu sorunun cevabını ise haberimizde bulabilirsiniz.

Steam, 25 Kasım'da Türkiye saati ile 20.00'de sonbahar indirimlerini başlatacak.

SONBAHAR İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Steam'de bu akşam başlayacak indirimlerin yaklaşık bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Önceki seneler bakıldığında indirimlerin en erken önümüzdeki hafta salı günü bitmesi ön görülebilir. Steam'de sonbahar indirimlerinin ardından kış indirimleri de Ocak ayında yine oyunseverler ile buluşacak.

STEAM NEDİR?

Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır. Pek çok oyun, eklenti paketi, yazılım, video ve oyunlar ile ilgili programların satışı Steam üzerinden yapılmakta ve bu sayede bilgisayara doğrudan çevrimiçi olarak indirilebilmektedir. Ayrıca Steam, kullanım açısından performans sağlayan sistem tepsisi/sistem çekmecesi (system tray) ve görev çubuğundaki pozisyonu ile benzerlerinden ayrılır.

Mayıs 2016'dan itibaren 125 milyon aktif kullanıcıya sahiptir ve Ocak 2019'dan itibaren 30 binden fazla oyun barındırmaktadır. 2017 yılında günlük ortalama 33 milyon, aylık ise 67 milyon aktif oyuncu sayısı görmüştür.

Steam, oyun barındırma hizmeti dışında da çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetlerden birçoğu Steam hesabında 5 Amerikan Doları'ndan daha az harcama yapılmışsa kullanılamaz olur.

İstemci; Windows, Linux ve Mac OS üzerinde yüklenebilir ve bu işletim sistemini destekleyen içeriklerin kurulmasına izin verir. 21 Ağustos 2018 itibarıyla; Steam Play Beta, sadece Windows için geliştirilmiş oyunların da Linux üzerinde çalıştırılmasını mümkün kılmıştır. Bu, Wine yazılımının Valve tarafından fonlanmış ve değiştirilmiş sürümü olan Proton ile gerçekleştirilmektedir.