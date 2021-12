The Game Awards etkinliği ile 2021 yılının en iyi oyunları seçildi. Birbirinden güzel oyunlar unvanlarına kavuştular. Dünyaca ünlü oyun mağazası Steam de bu oyunlardan kullanıcılarını mahrum etmek istemedi ve büyük indirimler yaparak oyun severlere sundu. Bu bağlamda, Steam The Game Awards indirimleri başladı mı, ne kadar indirim var? İşte 2021 Steam The Game Awards indirimleri...

STEAM THE GAME AWARDS İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

The Game Awards video oyun dünyasında en önemli etkinlikler arasında yer alıyor. The Game Awards 2021 etkinliği ise geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Bu önemli etkinlik oyun satışı yapan markaların da indirim kampanyalarını beraberinde getirdi. Steam, The Game Awards 2021'e özel olarak bir kampanya düzenlendi. Dolar fiyatlarının oldukça yükseldiği bu dönemlerde yapılan kampanyalar oyun severler için can simidi niteliğinde.

Steam The Game Awards 2021 kampanyasında, sadece etkinlik kazananları indirime girmedi. Ödüle aday olanlar ve daha önceki yıllarda bu ödülü kazanmış olan oyunlar da indirime dahil edildi.

2021 STEAM THE GAME AWARDS İNDİRİMLERİ

İndirimler Türkiye saati ile 10 Aralık saat 03.30'da başladı ve 13 Aralık'ta son bulacak.

Steam the Game Awards Ödül Kazananlar

It Takes Two: 173,59 TL (yüzde 38 indirim)

Guilty Gear -Strive-: 59,80 TL (yüzde 35 indirim)

Marvel's Guardians of the Galaxy: 239,85 TL (yüzde 35 indirim)

Deathloop: 149,50 TL (yüzde 50 indirim)

Resident Evil Village: 233,35 TL (yüzde 35 indirim)

Life is Strange: True Colors: 239,85 TL (yüzde 35 indirim)

Steam the Game Awards Aday Gösterilenler

FIFA 22: 167,99 TL (yüzde 60 indirim)

Evil Genius 2: 30,50 TL (yüzde 50 indirim)

F1 2021: 209,99 TL (yüzde 50 indirim)

Cyberpunk 2077: 124,50 TL (yüzde 50 indirim)

Back 4 Blood: 174,30 TL (yüzde 30 indirim)

Microsoft Flight Simulator: 279,20 TL (yüzde 20 indirim)

Steam the Game Awards Önceki Senelerde Ödül Kazananlar

No Man's Sky: 105 TL (yüzde 50 indirim)

Mortal Kombat 11: 16,40 TL (yüzde 80 indirim)

Death Stranding: 119,70 TL (yüzde 70 indirim)

Control: Ultimate Edition: 62,70 TL (yüzde 70 indirim)

Red Dead Redemption 2: 149,50 TL (yüzde 50 indirim)

Injustice 2: 11,55 TL (yüzde 85 indirim)

Wolfenstein II: 77,70 TL (yüzde 70 indirim)

Civilization VI: 32,85 TL (yüzde 85 indirim)