Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor, bitecek? İşte Steam yaz indirimlerinin tarihi

İçerisinde çok sayıda oyunu barındıran platform olan Steam yılın belirli günlerinde yaptığı indirimleri bir kez daha yapacak. Bu kapsamda birçok oyununun fiyatında indirim yaşanacağı için oyunseverler de indirimlerin ne zaman olacağını merakla araştırmaya başladılar. Bu kapsamda en çok araştırılan Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor, bitecek? sorularını cevabı ve detaylar haberimizde...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR? STEAM NE ZAMAN BİTİYOR, BİTECEK?

Oyunseverlerin gelmesini merakla beklediği Steam yaz indirimleri 2022, 23 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak. İndirim sona ereceği tarih ise 7 Temmuz Perşembe günü olacak.

Oyunseverler en uygun fiyatlı oyunları satın alma şansına sahip olacak.