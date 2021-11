Steam'den dev kampanya! Onlarca oyunda indirimli fiyatlar!

Bilgisayar platformunun en büyük oyun dağıtıcısı olan Steam, bünyesindeki yüzlerce oyunla diğer mağazalara oranla fark yaratıyor. Kendisine rakip firmaların kampanyalarına da karşılık veren platform, sektörün önde gelen ismi olmasına rağmen kullanıcılarına destek kampanyalarından da geri kalmıyor. Bu kapsamda sürekli olarak belirli oyunlarda indirimler yapan Steam'de güncel olarak birçok oyunun fiyatı düşürüldü.

Black Friday ve sonbahar zamanında en ucuz oyunların satıldığı dönem henüz başlamamış olsa da mağazada kayda değer indirimler başlamış durumda. Güncel olarak indirimli oyunlar ve indirim oranları şu şekilde:

FIFA 22 Standart Edition: 419.99 TL yerine 251.99 TL (Yüzde 40 indirim)

FIFA 22 Ultimate Launch Edition: 559.99 TL yerine 335.99 TL (Yüzde 40 indirim)

Horizon Zero Dawn: 275 TL yerine 137.50 TL (Yüzde 50 indirim)

Days Gone: 279 TL yerine 167 TL (Yüzde 40 indirim)

DEATH STRANDING: 399 TL yerine 119.70 TL (Yüzde 70 indirim)

Back 4 Blood: 249 TL yerine 174.30 TL (Yüzde 30)

Terraria: 18 TL yerine 9 TL (Yüzde 50 indirim)

Don’t Starve Together: 24 TL yerine 8.16 TL (Yüzde 66 indirim)

Arma 3: 99 TL yerine 24.75 TL (Yüzde 75 indirim)

Marvel’s Avengers: 245 TL yerine 98 TL (Yüzde 60 indirim)

SONBAHAR İNDİRİMLERİ YAKINDA

Steam'in şu andaki indirimli oyunların listesi bu şekilde. Listede yer alan oyunların indirim tarihlerinin farklı gün ve saatlerde bitebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Steam'in sonbahar kampanyaları ise henüz başlamadı. 26 Kasım tarihinde başlayacak olan sonbahar indirimleri ile yine birçok oyunun avantajli fiyatlardan oyunseverlere sunulacağı ifade ediliyor.