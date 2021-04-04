Steam’den oyun meraklılarını sevindiren sürpriz! Ücretsiz Steel Rats

Pandemi sürecinde sosyal mesafe kısıtlamalarının hayatımıza girmesiyle, evde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Eve kapanmayla birlikte oyun platformlarına olan ilgi de arttı. Oyun meraklıları zamanlarının büyük kısmını oyun oynayarak geçirmeye başladı. Epic Games, kullanıcılarına yaptığı sürprizle ücretsiz oyun kampanyası başlatmıştı. Steam platformu da bu sürprizin gerisinde kalmak istemedi. Oyun kampanyalarına ayak uydurmaya çalışan Steam platformu, bir sürpriz daha yaptı.

STEAM'DEN 32 TL'LİK ÜCRETSİZ OYUN

Oyun meraklılarının sevinçle karşıladığı ücretsiz oyun sürprizlerine dünyanın en büyük dijital oyun kütüphanesi olan Steam Platformu da katıldı. Steam, 32 TL'lik Steel Rats oyununu, kullanıcılara sundu. Oyun fırsatından yararlanmak isteyenlerin bu akşam saat 20:00'den önce oyunu indirmeleri gerekiyor. Ayrıca oyunu indirenler, sınırsız süre ile oyundan faydalanabilecekler. Kullanıcılar oyunu indirip ardından, Steam kütüphanesine ekleyecek. Hesabı olmayanların ise ilk olarak Steam hesabı açması gerekiyor.

OYUNUN KONUSU

1940'lı yıllarda geçen oyun, alternatif bir dünyaya atıfta bulunuyor. ABD'ye yönelik uzaylı istilası sonrasında, Coastal City kurtarılmaya çalışılıyor. Oyunda, kullanıcılar robot istilasıyla karşı karşıya kalacaklar. Oyunu indiren kullanıcılar dört kişilik bir motosiklet çetesinin üyesi olarak savaşa katılacaklar.