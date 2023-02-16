Steeve Beusnard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steeve Beusnard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steeve Beusnard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steeve Beusnard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steeve Beusnard 27 Haziran 1992 tarihinde Lattes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steeve Beusnard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steeve Beusnard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Steeve Beusnard'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Steeve Beusnard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steeve Beusnard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steeve Beusnard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steeve Beusnard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AS Fabrègues

2 Temmuz 2016 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2019 yılında Ajaccio

1 Ocak 2020 yılında Pau FC

Steeve Beusnard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steeve Beusnard şuan Pau FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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