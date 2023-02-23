Steeve Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steeve Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steeve Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steeve Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steeve Furtado 22 Kasım 1994 tarihinde Creil şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steeve Furtado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Steeve Furtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steeve Furtado'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Steeve Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steeve Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steeve Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steeve Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Clairef. Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2012 yılında Rennes B

5 Eylül 2014 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2016 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

1 Temmuz 2019 yılında Albacete

3 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Beroe

6 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Steeve Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steeve Furtado şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steeve Furtado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Bondy (2000-2008), INF Clairefontaine (2007-2010)

Yeşil Burun Adaları takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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