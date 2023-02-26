Steeven Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steeven Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steeven Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steeven Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steeven Quinonez 19 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Steeven Quiñónez Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steeven Quinonez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steeven Quinonez'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steeven Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steeven Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steeven Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steeven Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atl. Mineiro

31 Aralık 2017 yılında Orense SC U20

1 Ocak 2020 yılında Orense SC B

1 Ağustos 2020 yılında Baldor Bermeo

31 Aralık 2020 yılında Orense SC B

1 Temmuz 2021 yılında Orense

Steeven Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steeven Quinonez şuan Orense SC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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