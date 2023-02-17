Stef De Backer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stef De Backer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stef De Backer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stef De Backer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stef De Backer 28 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stef De Backer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stef De Backer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stef De Backer'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stef De Backer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stef De Backer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stef De Backer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stef De Backer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2017 yılında Hoek

30 Haziran 2018 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2018 yılında KRC Gent

1 Temmuz 2021 yılında FCV Dender EH

11 Ağu 2022 yılında KVK Ninove

Stef De Backer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stef De Backer şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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