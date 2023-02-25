Stefan Abara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Abara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Abara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Abara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Abara 4 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Abara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Abara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Abara'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Abara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Abara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Abara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Abara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Panachaiki U19

9 Eylül 2018 yılında Aittitos Spaton

1 Temmuz 2019 yılında Acharnaikos

16 Eylül 2020 yılında Akratitos

25 Ocak 2023 yılında KF Oriku

Stefan Abara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Abara şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Abara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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